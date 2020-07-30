Детям назначены новые ежемесячные выплаты Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Североморская нефть марки Brent выросла в цене 1,22% и остановилась на отметке 43,75 доллара за баррель, нефть WTI подорожала на 0,51% — до 41,25 доллара за бочку. Курс доллара упал на две копейки и установился на отметке 72,57 рубля. Курс евро, напротив, укрепился и сейчас стоит 85,61 рубля (на 53 копейки больше).

В ОПЕК уверены, что объемы потребления нефти не восстановятся до прежнего уровня. Тем самым снижение спроса на нефть из-за пандемии может стать началом краха нефтяной эры, пишет Reuters со ссылкой на источник в ОПЕК. Там на фоне пандемии уже изменили прогноз объема потребления нефти к 2020 году с 101 млн до 91 баррелей нефти в сутки.

Согласно прогнозу директора Академии управления финансами и инвестициями Арсения Дадашева, доллар будет падать на протяжении нескольких месяцев. Это обусловлено отсутствием бюджетных поступлений в экономику США и наращиванием госдолга. По его словам, Америка справляется с кризисом, вызванным эпидемией, хуже других стран.

Ситуация в России

В России предлагают платить безработным пособие в размере прожиточного минимума в регионе, считают в Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР). А максимальная выплата, по их мнению, достигать средней зарплаты.

В условиях коронавируса семьям с детьми от трех до семи лет будут выплачивать порядка 5,5 тысяч рублей на каждого ребенка ежемесячно в зависимости от региона. На выплату пособий в правительстве выделили дополнительно еще 18,4 млрд рублей. Предполагается, что этих средств хватит на выплаты для 718 тысяч детей в семьях, в которых среднедушевой доход не превышает одного прожиточного минимума.

Россия может открыть границы с ОАЭ, Мальдивами и Южной Кореей, несмотря на то что эпидемиологическая обстановка не соответствует заданным Роспотребнадзором стандартам. По данным Ассоциации туроператоров России, эти страны уже заявили о готовности принимать российских туристов. В АТОР также рассказали, что открыть границы с Россией хотят Хорватия и Мальта. Грузия может открыться для российских туристов осенью. А в субботу РФ уже возобновит авиасообщение с Турцией, Великобританией и Танзанией. На фоне этой новости цены на отдых для россиян в Турции выросли на 10% в сравнении с прошлым годом.

Пенсионерам предоставят возможность не менять дату выплаты пенсии при переходе из одной кредитной организации в другую, следует из проекта приказа Минтруда РФ. Ранее при смене кредитной организации, в которой пенсионер получал пенсию, дата получения выплат могла измениться.

В России предлагают установить налоговый вычет для родителей за лечение совершеннолетних детей. Согласно инициативе депутата Госдумы Михаила Щапова, вычет будет предоставляться в размере стоимости лекарств и лечения. Его сумма составит 15 600 рублей в год. На данный момент вычет положен только семьям с несовершеннолетними детьми.

Канцелярские принадлежности в июле подорожали на 55% по сравнению с прошлым годом. Средний чек на комплект канцелярских принадлежностей для первоклассника в июле этого года составил 712 рублей. Чтобы сэкономить на сборах ребенка в школу, родителям советуют совершать покупки раньше и делать это оптом, объединившись с другими родителями. По словам председателя Национального родительского комитета (НРК) Ирины Волынец, оптовые цены могут быть ниже 20-40%.

Ситуация в мире

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил против гуманитарной помощи другим странам в условиях пандемии. Пока Россия помогает другим, в Хабаровском крае зафиксирована новая вспышка коронавируса, отметил он. Депутат призвал в первую очередь оказывать помощь российским регионам.

Бизнесмен Олег Дерипаска возмутился недостаточной борьбой России с западными санкциями. Он обратил внимание на то, что в США на это брошены силы пяти тысяч человек, а в России проблемой санкций заняты только четверо. По мнению предпринимателя, за пять лет действия санкций Россия должна была обеспечить своей экономике суверенитет.

Что будет дальше?

В случае принятия законопроекта, который предполагает изъятие у граждан средств, полученных незаконным путем, больше всех пострадают самозанятые. Такой прогноз сделал экономист из Российского института стратегических исследований Михаил Беляев. По разным оценкам, в России порядка 20 млн человек не платят налоги. Однако если бы все они вышли из тени, то ежегодные поступления в бюджет выросли бы на 960 млрд рублей в год. Однако в первую очередь, по мнению эксперта, деньги начнут конфисковывать у чиновников и бизнесменов.

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