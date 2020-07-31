31 июля 2020

Роспотребнадзор раскрыл, как начнется учебный год в вузах

© Служба новостей «URA.RU»
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Студенты УрФУ в экзаменационный период. Екатеринбург, учебный класс, университет, вуз, экзамен, учеба, высшее образование, высшее учебное заведение, студенты
Роспотребнадзор посоветовал в вузах максимально перевести на дистанционный формат занятия заочных и вечерних групп Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Студентам, преподавателям и сотрудникам вузов следует измерять температуру не менее двух раз в день в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией. Об этом говорится в рекомендациях Роспотребнадзора.

«Организация „входного фильтра“ всех лиц, входящих в организацию, с обязательным проведением термометрии бесконтактным способом. Проведение термометрии у студентов, педагогического состава и персонала не менее 2-х раз в день », — говорится на сайте ведомства. Отмечается, что те, у кого выявлены признаки инфекционных заболеваний в течение дня, незамедлительно изолируются до приезда скорой помощи.

Кроме того, Роспотребнадзор посоветовал перевести на дистанционный формат занятия заочных и вечерних групп. Ведомство рекомендует пересмотреть расписание учебных занятий и практик, изменив время начала первого занятия для разных групп, чтобы обеспечить максимальное разобщение.

Ранее сообщалось, что министерство науки и высшего образования России представит новые требования к университетским общежитиям в связи с пандемией. Список рекомендаций будет готов к 1 сентября, пишет RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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