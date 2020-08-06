Жириновский призвал сократить президентский срок в России

По мнению Владимира Жириновского, президентство следует ограничить одним сроком Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Срок пребывания президента на своем посту нужно сократить до пяти лет. Об этом заявил лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский в эфире «Эха Москвы».

«Предлагаю только один срок, и не шесть, а пять лет», — заявил политик. По его мнению, следует закрепить данную норму, а также ограничить пребавание президента на посту одним сроком.

В качестве примера, Жириновский привел ситуацию в Белоруссии. Он назвал массовые протесты против выдвижения действующего президента страны Александра Лукашенко «агонией его режима».

Ранее Жириновский уже предлагал ограничить пребывание президента на своем посту одним сроком. Помимо этого, лидер ЛДПР предрек главе Белоруссии Лукашенко бегство после президентских выборов.

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