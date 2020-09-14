В РФ не будут наказывать за оскорбление полицейских в интернете

В России не введут ответственность за оскорбление полицейских в интернете. Ранее разработку соответствующего проекта федерального закона начали в МВД России, однако спустя год ведомство отказалось от этого законопроекта.
Законопроект предусматривал ответственность за распространение в интернете информации, выражающей неуважение к сотрудникам органов внутренних дел. «Проект прошел общественное обсуждение и антикоррупционную экспертизу, но МВД отказалось от дальнейшей его разработки, рассматриваться он не будет», — сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. В МВД ситуацию пока не прокомментировали.
Ранее в разговоре с URA.RU член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Николай Сванидзе заявил, что поправки в закон «О полиции», которые должны были установить наказание за оскорбление полицейских в интернете, практически полностью снимут ответственность со стражей порядка и развяжут им руки. Сейчас в России действует закон о наказании за публикацию в интернете информации, которая выражает в неприличной форме неуважение к госсимволам и органам власти РФ, напоминает «Национальная служба новостей».
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