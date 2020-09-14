14 сентября 2020

В РФ не будут наказывать за оскорбление полицейских в интернете

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу бывшего заместителя губернатора Курганской области Ванюкова Романа. Курган, полиция, мвд россии
В МВД отказались от разработки законопроекта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В России не введут ответственность за оскорбление полицейских в интернете. Ранее разработку соответствующего проекта федерального закона начали в МВД России, однако спустя год ведомство отказалось от этого законопроекта.

Законопроект предусматривал ответственность за распространение в интернете информации, выражающей неуважение к сотрудникам органов внутренних дел. «Проект прошел общественное обсуждение и антикоррупционную экспертизу, но МВД отказалось от дальнейшей его разработки, рассматриваться он не будет», — сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. В МВД ситуацию пока не прокомментировали.

Ранее в разговоре с URA.RU член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Николай Сванидзе заявил, что поправки в закон «О полиции», которые должны были установить наказание за оскорбление полицейских в интернете, практически полностью снимут ответственность со стражей порядка и развяжут им руки. Сейчас в России действует закон о наказании за публикацию в интернете информации, которая выражает в неприличной форме неуважение к госсимволам и органам власти РФ, напоминает «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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