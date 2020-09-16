Лидеру оппозиции Беларуси предъявили обвинение

Марию Колесникову обвинили в призывах к захвату власти Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

Главу белорусской оппозиции Марию Колесникову обвинили в публичных призывах к захвату власти, сообщает республиканский следственный комитет. Уголовное дело в отношении нее возбудили, когда оппозиционерка вошла в президиум Координационного совета по трансферу власти в Беларуси.

«Получены доказательства, свидетельствующие о совершении отдельными лицами, входящими в состав негосударственной организации, именуемой „Координационный совет“, действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь», — сообщили на сайте белорусского СК.

Статья 361, часть 3, по которой обвиняют Колесникову, предусматривает наказание в виде лишения свободы от 2 до 5 лет, уточняет телеканал « Царьград ». Следователи отмечают, что Колесникова пыталась дестабилизировать социально-политическую и экономическую обстановку в Беларуси с помощью СМИ и интернета. Защита уже пообещала обжаловать обвинение, пишет издание «Подъем».

Милиция задержала и других оппозиционеров. Среди них Илья Салей и Максим Знак. Колесникову задержали в ночь с 7 на 8 сентября при попытке пересечения границы. Она оставалась лидером оппозиции внутри Беларуси после отъезда из страны эс-кандидатки в президенты Светланы Тихановской.

10 сентября Колесникова жаловалась на угрозы со стороны силовиков, пишет RT. Незадолго до этого Тихановская признавалась, что оппозиционеры могут попросить Россию помочь в разрешении кризиса в Беларуси, сообщает агентство Nation news.

Многотысячные протесты в Беларуси начались 9—10 августа, после объявления итогов выборов президента. С результатом в 80% голосов гонку выиграл действующий глава республики Александр Лукашенко. Его основная соперница Светлана Тихановская набрала только 10%.