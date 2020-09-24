Умер оперный певец Вячеслав Войнаровский

О смерти артиста сообщил его сын (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На 75-м году жизни скончался солист Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко и приглашенный солист Большого театра России Вячеслав Войнаровский. Об этом сообщил сын артиста.

«Папа умер сегодня дома, это случилось в два ночи», — рассказал ТАСС Игорь Войнаровский. Причины смерти пока не установлены. Однако сын артиста заявил, что у отца были проблемы с желудочно-кишечным трактом. «Сердце не выдержало пищевого отравления», — рассказал он «Интерфаксу».

Вячеслав Войнаровский родился 8 февраля 1946 года в семье артистов оперетты Игоря Войнаровского и Нины Симоновой. Артист сыграл множество эпизодических ролей в кино, играл в театральном проекте «Птицы», а также участвовал в юмористических программах «Кривое зеркало» и «Петросян-шоу». В 1999 году получил звание народного артиста РФ.