Умер оперный певец Вячеслав Войнаровский

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Митинг посвященный 30-летию окончания выполнения боевой задачи советских войск в Афганистане. Курган, гвоздики, телефон в руке, цветок в руке
О смерти артиста сообщил его сын (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На 75-м году жизни скончался солист Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко и приглашенный солист Большого театра России Вячеслав Войнаровский. Об этом сообщил сын артиста.

«Папа умер сегодня дома, это случилось в два ночи», — рассказал ТАСС Игорь Войнаровский. Причины смерти пока не установлены. Однако сын артиста заявил, что у отца были проблемы с желудочно-кишечным трактом. «Сердце не выдержало пищевого отравления», — рассказал он «Интерфаксу».

Вячеслав Войнаровский родился 8 февраля 1946 года в семье артистов оперетты Игоря Войнаровского и Нины Симоновой. Артист сыграл множество эпизодических ролей в кино, играл в театральном проекте «Птицы», а также участвовал в юмористических программах «Кривое зеркало» и «Петросян-шоу». В 1999 году получил звание народного артиста РФ.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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