Франция начала расследовать утечку разговора Макрона и Путина

Власти Франции начали расследование утечки в СМИ деталей телефонного разговора президентов Эммануэля Макрона и Владимира Путина. Об этом журналистам рассказали во французском министерстве иностранных дел.
«Любая утечка внутренних конфиденциальных документов недопустима. По этой причине мы воздерживаемся от комментариев. Ведется расследование», — приводит ТАСС слова представителя иностранного ведомства. Он подчеркнул, что диалог французского лидера с Россией направлен на решение «всех вопросов». В том числе, касающихся безопасности страны.
Ранее издание Le Monde опубликовало свою версию разговора Макрона с Путиным. По информации газеты, в ходе беседы российский лидер якобы предположил, что блогер Алексей Навальный мог сам принять нервно-паралитический яд из группы «Новичок». Также президент РФ якобы назвал блогера «интернет-смутьяном», который раньше симулировал болезнь. Позже пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сказал, что французская газета использовала много неточностей в формулировках, а также что Le Monde не могла и не может обладать достоверной информацией.
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