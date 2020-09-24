24 сентября 2020

Франция начала расследовать утечку разговора Макрона и Путина

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сток Сайт президента России, путин владимир, макрон эмманюэль
Франция расследует публикации в СМИ детали разговора Эммануэля Макрона и Владимира Путина Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru
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Алексей Навальный впал в кому

Власти Франции начали расследование утечки в СМИ деталей телефонного разговора президентов Эммануэля Макрона и Владимира Путина. Об этом журналистам рассказали во французском министерстве иностранных дел.

«Любая утечка внутренних конфиденциальных документов недопустима. По этой причине мы воздерживаемся от комментариев. Ведется расследование», — приводит ТАСС слова представителя иностранного ведомства. Он подчеркнул, что диалог французского лидера с Россией направлен на решение «всех вопросов». В том числе, касающихся безопасности страны.

Ранее издание Le Monde опубликовало свою версию разговора Макрона с Путиным. По информации газеты, в ходе беседы российский лидер якобы предположил, что блогер Алексей Навальный мог сам принять нервно-паралитический яд из группы «Новичок». Также президент РФ якобы назвал блогера «интернет-смутьяном», который раньше симулировал болезнь. Позже пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сказал, что французская газета использовала много неточностей в формулировках, а также что Le Monde не могла и не может обладать достоверной информацией.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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