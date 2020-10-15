Российские общественники потребовали ограничить Google и YouTube

Крупные онлайн-платформы обвинили в цензуре Фото: Анна Майорова © URA.RU

Российские активисты требуют от власти принять законы, ограничивающие цензуру в крупных онлайн-платформах — таких как Google и YouTube. Об этом в разговоре с URA.RU поделился член Общественной палаты России Александр Малькевич. 16 октября в ОП пройдет круглый стол, в рамках которого участники рассмотрят возможные меры воздействия на IT-гигантов, после чего предложения будут переданы законодателям.

Одним из примеров цензуры общественники называют ограничение доступа к фильму-расследованию «Беслан» Александра Рогаткина, введенное популярным видеохостингом YouTube. Кроме того, Малькевич напоминает, что ранее Youtube были заблокированы каналы нескольких информационных агентств и телеканала «Царьград ТВ».

«Российская власть должна реагировать на цензуру жестко, необходимо принятие ряда законов, чтобы заставить иностранные IT-компании работать в российском правовом поле», — считает общественник. В частности, Малькевич предлагает: запретить на иностранных онлайн-платформах цензуру в отношении граждан РФ; обязать корпорации, работающие на российском рынке, иметь здесь свое представительство во главе с гражданином РФ; замедление интернет-трафика при доступе пользователей к ресурсам, отказывающимся выполнять законодательство РФ; приравнять деятельность блогеров к СМИ.

19 октября Таганский районный суд города Москвы рассмотрит дело против Google, связанное с ограничением доступа к документальному фильму «Беслан» на платформе Youtube. «Это первый подобный процесс. Надеюсь, что суд примет верное решение», — прокомментировал юрист Артем Кирьянов. При этом эксперт сомневается, что без жесткого пакета законов, Google выполнит решение суда.

Кирьянов подчеркивает, что принятие таких законов — общемировой тренд. «Большинство IT-гигантов ориентируются на США, что конечно не устраивает все страны — включая государства Евросоюза», — рассказал юрист.