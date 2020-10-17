Азербайджан показал кадры уничтожения армянской техники

Ракетным обстрелом были уничтожены техника и склады армянских военных Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Министерство обороны Азербайджана опубликовало видеозапись ракетных ударов по позициям армянских военных. По информации ведомства, были уничтожены склады и техника Армении.