Азербайджан показал кадры уничтожения армянской техники

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Город Шуши после обстрелов ВС Азербайджана. Нагорный Карабах, неразорвавшийся снаряд, снаряд рсзо смерч
Ракетным обстрелом были уничтожены техника и склады армянских военных Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Министерство обороны Азербайджана опубликовало видеозапись ракетных ударов по позициям армянских военных. По информации ведомства, были уничтожены склады и техника Армении.

Представленная в качестве подтверждения видеозапись предположительно сделана с борта азербайджанского беспилотника. На ней запечатлена серия взрывов военной техники и складских построек.

Ранее азербайджанская армия захватила населенные пункты в Физулинском районе Нагорного Карабаха. По словам президента Азербайджана Ильхама Алиева, под контроль страны перешел город Физули и соседние села.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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