Азербайджан показал кадры уничтожения армянской техники

Министерство обороны Азербайджана опубликовало видеозапись ракетных ударов по позициям армянских военных. По информации ведомства, были уничтожены склады и техника Армении.
Представленная в качестве подтверждения видеозапись предположительно сделана с борта азербайджанского беспилотника. На ней запечатлена серия взрывов военной техники и складских построек.
Ранее азербайджанская армия захватила населенные пункты в Физулинском районе Нагорного Карабаха. По словам президента Азербайджана Ильхама Алиева, под контроль страны перешел город Физули и соседние села.
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