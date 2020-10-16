16 октября 2020

Армия Азербайджана захватила населенные пункты в Карабахе

© Служба новостей «URA.RU»
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Генконсульство Азербайджана в Екатеринбурге, флаг азербайджана
Армия Азербайджана взяла под контроль город и семь сел в Карабахе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Азербайджанская армия взяла под контроль город Физули и семь сел в Физулинском районе в Карабахе. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Город Физули взят под контроль азербайджанской армии», — цитирует РИА «Новости» обращение Алиева к народу. Также, по его словам, освобождены села Гочахмедли, Чимен, Джуварлы, Пирахмедли, Мусабейли, Ишыглы, Дедели Физулинского района.

Ранее стало известно о ракетном обстреле азербайджанского города Гянджа. В МЧС Азербайджана уточнили, что после обстрела спасатели извлекли из-под завалов 13 тел погибших. Еще 40 человек ранены, сообщили в Генеральной прокуратуре АР.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха обострился в конце сентября. Страны обвинили друг друга в военных действиях на линии соприкосновения, непризнанная Нагорно-Карабахская республика заявила об атаках на мирное население, напоминает «Национальная служба новостей». В октябре главы МИД Азербайджана и Армении провели переговоры в Москве и заключили соглашение о перемирии, но оно сразу же стало нарушаться. Министр обороны России Сергей Шойгу призвал к выполнению в полном объеме обязательств в соответствии с соглашениями, достигнутыми в Москве, пишет RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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