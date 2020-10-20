В костюмах медиков нет специальных шлюзов для стетоскопов, рассказал Александр Чепурнов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Костюмы российских врачей, работающих с коронавирусными больными, не оборудованы специальными шлюзами. Это существенно осложняет работу с пациентами. Об этом в разговоре с URA.RU сообщил вирусолог, сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций центра «Вектор» Александр Чепурнов.

«Мне, как профессионалу, не нравится, что в их костюмах не предусмотрены шлюзы для стетоскопов. Этот прибор должен так, или иначе проходить [через защитный костюм] ведь прослушивание больных — вопрос важнейший. А сейчас медики вынуждены ориентироваться исключительно на рентген. Так что там есть над чем работать специалистам по технологической защите», — рассказал URA.RU Чепурнов.

При этом костюмы надежно защищают врачей от заражения, отметил ученый. «Они надежные, хорошо защищают и обрабатываются аэрозолями. При этом достаточно комфортные, работать-то в них приходится целый день. Так что в этом плане все в порядке», — заключил Чепурнов.

Ранее Александр Чепурнов рассказал о новом последствии коронавируса. По словам ученого, после заражения COVID, у него и других пациентов появились омертвевшие области на горле. При этом образования сохранись даже после выздоровления.