Россия назвала условие, при котором поможет Армении с Карабахом

Российская сторона окажет помощь Еревану в конфликте в Нагорном Карабахе, если боевые действия будут проходить непосредственно на территории Армении. Такое решение приняло Министерство иностранных дел РФ после письма президента Армении Никола Пашиняна об оказании военной помощи.
«Москва окажет Еревану всю необходимую помощь», — пишет РБК. При этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что не хочет привлечения третьей страны в конфликт в Карабахе.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Армении Никол Пашинян готов начать консультации с президентом России Владимиром Путиным об оказании военной помощи республике для решения конфликта в Нагорном Карабахе. В письме российскому лидеру Пашинян предоставил ситуацию, сложившуюся в результате азербайджано-турецкой военной агрессии.
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