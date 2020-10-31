Россия назвала условие, при котором поможет Армении с Карабахом

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Москва во время объявленного режима самоизоляции. Москва, министерство иностранных дел рф, мид, садовое кольцо
В МИДе считают, что помогать стоит при боестолкновениях на территории Армении Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Российская сторона окажет помощь Еревану в конфликте в Нагорном Карабахе, если боевые действия будут проходить непосредственно на территории Армении. Такое решение приняло Министерство иностранных дел РФ после письма президента Армении Никола Пашиняна об оказании военной помощи.

«Москва окажет Еревану всю необходимую помощь», — пишет РБК. При этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что не хочет привлечения третьей страны в конфликт в Карабахе.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Армении Никол Пашинян готов начать консультации с президентом России Владимиром Путиным об оказании военной помощи республике для решения конфликта в Нагорном Карабахе. В письме российскому лидеру Пашинян предоставил ситуацию, сложившуюся в результате азербайджано-турецкой военной агрессии.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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