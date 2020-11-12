В Центробанке заявили, что до конца 2020 года в России действительно может ускориться рост цен Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

За прошедший торговый день цена на январский фьючерс Brent побила локальный рекорд. После октябрьского спада нефть Brent впервые с сентября преодолела отметку в 45 долларов за баррель. Однако сейчас цена снова откатилась. На данный момент за баррель североатлантической нефти дают 44,20 доллара (+0,98%). Техасская нефть WTI не отстает, показывая стабильный рост — 41,84 доллара за баррель (+0,94%).

На увеличение стоимости нефти рубль реагирует слабо и второй день находится в минусовом значении к валютам. По данным Московской биржи, за доллар дают 77,09 рубля (+0,55), за евро — 90,78 рубля (+0,38).

Ситуация в России

Более чем в 60 регионах РФ занижен прожиточный минимум, заявил замглавы Минтруда РФ Андрей Пудов. Он выразил уверенность, что с принятием новой методики расчета прожиточного минимума в России вырастут пенсии.

В Счетной палате (СП) недовольны тем, как правительство тратит деньги из резервного фонда на госпрограммы. Аудиторы отметили, что финансирование госпрограмм в первом полугодии 2020-го достигло рекордных 1,35 триллиона рублей из резервного фонда, однако увеличение финансирования не всегда способствует достижению запланированных показателей.

Центробанк предупредил, что до конца года в России действительно может ускориться рост цен, о чем ранее предупреждала Счетная палата. Однако, подчеркнули там, показатель годовой инфляции все же останется в пределах прогноза (3,9-4,2%).

Все российские педагоги, совмещающие свою работу с классным руководством, получат дополнительные выплаты. Согласно документу, который подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, размер выплат составит пять тысяч рублей. При этом за педагогами сохранятся все ранее установленные льготы и надбавки.

Ситуация в мире

Компании, участвующие в строительстве газопровода «Северный поток-2», могут попасть под новые санкции США. Американский конгресс расширил санкционный пакет в отношении участников проекта на следующий год, включив в него страховые и сертификационные компании. США стремятся заблокировать реализацию международного проекта, так как боятся увеличения политического влияния России на Европу за счет дополнительных поставок газа, считают журналисты.

Страны ОПЕК+ обсуждают идею отложить смягчение ограничений на добычу нефти, рассчитанных на один-два квартала 2021 года. По данным Bloomberg, участники ОПЕК в настоящий момент активно обсуждают идею сохранения нынешних квот на добычу нефти до первых месяцев следующего года включительно. Предложение о более значительных сокращениях добычи пока не снискало широкой поддержки среди членов картеля, уточнили источники агентства.

Прогнозы и мнения экспертов

На фоне закона о повышении НДФЛ на доходы свыше пяти миллионов рублей, в разговоре с URA.RU главный редактор журнала «Экономист», профессор МГУ Сергей Губанов предположил, что в скором будущем в России могут ввести налоги на соль и сахар. Он отметил, что новый документ нужен для того, чтобы налоговые органы смогли хоть как-то наполнить дефицитный бюджет России.

В российском бюджете есть средства на выплаты в 10 тысяч рублей, которые ранее вводили из-за пандемии. При этом экономисты засомневались в целесообразности этих затрат. В беседе с агентством эксперт Института экономической политики им. Гайдара, экономист Сергей Жаворонков отметил, что в таком случае придется сократить другие расходы. А бывший сотрудник Министерства финансов РФ, директор Центра исследования экономической политики МГУ Олег Буклемишев напомнил, что эти детские пособия стали самыми серьезными расходами государства на поддержку населения во время пандемии.

В России досрочно установлен годовой рекорд по выдаче ипотеки. Однако экономист Константин Селянин объяснил URA.RU, что многие не смогут платить по кредиту, так как виден тренд на рекордное падение реальных располагаемых доходов граждан.