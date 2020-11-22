В России начали вводить правила въезда в регионы из-за COVID

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Подготовка к госсовету в Светлогорске, Калининградская область. Калининград, голубев василий, госсовет
Василий Голубев ужесточил правила въезда в Ростовскую область Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Все приезжающие в Ростовскую область должны соблюдать карантин до получения результатов теста на коронавирус. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.

«Голубев потребовал от глав городов и районов контролировать соблюдение режима самоизоляции всеми приезжающими в Ростовскую область до получения отрицательных тестов на коронавирус», — пишет «Кавказский узел». Правило должны соблюдать как иностранцы, так и россияне.

Ранее в Ростовской области запретили работу ночных клубов, ограничили функционирование общепита. За последние сутки в регионе зарегистрировали 313 новых случаев коронавируса. Область занимает шестое место среди субъектов РФ по количеству зараженных.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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