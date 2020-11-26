Экономист оценил идею о выплатах в 10 тысяч к Новому году

Экономист считает, что следует сделать выплаты к Новому году детям от трех лет Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Идея лидера партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова о новогодних выплатах россиянам является несбыточной. Об этом заявил доктор экономических наук Евгений Гонтмахер.

«Шансов на реализацию этой инициативы нет. Первое, это политические причины, у нас сейчас все социально-значимые инициативы, которые реализуются, исходят от президента, либо от правительства», — рассказал экономист в интервью «МК». Вторая причина, по мнению эксперта, — содержательная. Дело в том, что Миронов предложил выплачивать деньги малоимущим, но списка семей с маленькими доходами у властей пока нет. «До Нового года остался всего месяц, и как чисто технически сделать такой реестр? Тем более, Миронов, вероятно, предлагает это сделать из федерального бюджета. А как сделать реестр пофамильный?» — задался вопросом Гонтмахер.

Единственно технически возможная вещь, по его мнению, — сделать выплаты к Новому году детям от трех лет, поскольку есть все сведения. Он учтонил, что бедные, малоимущие, в основном, это семьи с малолетними детьми. Если детям будут выплачены такие пособия к Новому году, то значительная часть бедных семей будет охвачена, заключил Гонтмахер.

Ранее Миронов предложил выплатить по 10 тысяч к Новому году малоимущим, инвалидам, одиноким пенсионерам и многодетным семьям. Депутат считает, что многие россияне из этих категорий не будут накрывать новогодний стол из-за отсутствия средств на это.