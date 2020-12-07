В США досматривают самолет, прилетевший из Москвы

После посадки самолет досмотрела полиция США из-за сообщения о взрывном устройстве Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Полиция Нью-Йорка проверяет прилетевший из Москвы самолет «Аэрофлота». Неизвестные сообщили правоохранителям об «угрозе взрыва» лайнера.

«Самолет из Москвы приземлился примерно в 15 часов 45 минут по местному времени (23.45 мск). После посадки лайнер был эвакуирован, а затем на борт поднялись сотрудники полиции США», — сообщает Fox News. Уточняется, что в самолете находились около 250 пассажиров.

«Всех пассажиров и их багаж досматривали с собаками. Сейчас, спустя три часа после прибытия, пассажирам все еще не разрешено покинуть аэропорт», — рассказала ТАСС прилетевшая этим рейсом россиянка Анастасия Шевченко. Между тем в Twitter-аккаунте аэропорта им. Джона Кеннеди сообщается, что воздушная гавань работает в штатном режиме, рейсы выполняются без задержек.

В генконсульстве России отметили, что знают об инциденте с российским самолетом и держат ситуацию на контроле. «Пока нет никаких данных о том, нашли ли что-то подозрительное на борту и был ли кто-то задержан в связи с этим», — рассказал собеседник РИА «Новости» в дипмиссии.