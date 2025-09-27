ВСУ ракетами ударили по Белгороду

Из-за ракетного удара в Белгороде повреждены объекты инфраструктуры и автомобили
Украинские атаки по российским регионам

Город Белгород подвергся ракетному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет, однако в результате атаки повреждены объекты инфраструктуры и жилые дома. Об этом в своем в telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. 

«В результате прилета повреждено остекление в коммерческом объекте. В многоквартирном доме выбиты окна на двух этажах, осколками также посечены 10 автомобилей», — сообщил губернатор. Он добавил, что данные о последствиях атаки уточняются.

Как сообщало URA.RU, ранее в результате обстрела ВСУ поселка Белая Березка в Брянской области количество раненых среди мирных жителей увеличилось до девяти человек. Украинцы атаковали российскую территорию «Градом».

