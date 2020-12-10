Академик раскрыл, кто из переносчиков коронавируса опасней всего

Заразиться коронавирусом в общественном транспорте можно и от бессимптомного больного Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Суперраспространителями коронавирусной инфекции можно считать тех, кто долго находится в закрытом помещении с другими людьми. Об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Александр Горелов.

«Это люди, которые распространяют вирус в закрытых помещениях с плохой циркуляцией воздуха, где нет обеззараживания, где не соблюдается социальная дистанция и где никто не носит средства индивидуальной защиты», — сказал он «Ленте.ру». В качестве еще одного примера академик привел общественный транспорт.

При этом распространителю не обязательно болеть в тяжелой форме, уточняет «Газета Кемерово». В закрытом помещении легко заразиться даже от бессимптомного больного.

Ранее профессор МГУ Алексей Аграновский назвал «горячие точки» распространения коронавируса. По его мнению, это ночные развлекательные заведения, где люди чаще всего не соблюдают элементарные правила защиты, пишет портал «Дни.ру». При этом пользоваться средствами защиты на улице, по мнению профессора, не обязательно, уточняет «Национальная служба новостей».