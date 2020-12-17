Рэпер Тимати попал в аварию в Эмиратах. Видео

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Второй день Международного Форума Добровольцев. Сочи, тимати, юнусов тимур
Тимати врезался в чужую яхту на большой скорости Фото: Анна Майорова © URA.RU

Рэпер Тимати (Тимур Юнусов) стал участником аварии на воде в Дубае. Музыкант врезался на водном мотоцикле в чужую яхту.

«На днях музыкант решил покататься на каком-то люксовом водном мотоцикле, похожем на акулу, и немного не рассчитал сил. На скорости он впечатался в чужое судно, оставив там большую пробоину», — сообщает Telegram-канал BAZA.

Пресс-секретарь музыканта в свою очередь утверждает, что аварии с участием Тимати не было, а видео он считает смонтированным. Пока не ясно, в какую сумму обойдется ремонт яхты и как ее владельцы будут решать этот вопрос с музыкантом.

Ранее стало известно, что московская налоговая служба заблокировала счета музыкального лейбла Black Star, одним из основателей которого является рэпер Тимати (Тимур Юнусов). По данным СМИ, компания не оплачивала налоги. В июле рэпер Тимати заявил об уходе из Black Star. Музыкант уточнил, что сохранит долю в некоторых проектах Black Star, в том числе в сети бургерных, картингов и автомоек.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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