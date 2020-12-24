Институтам развития дали право на риск

Минэкономики подготовило новые правила оценки эффективности господдержки инноваций. Они описывают правила определения допустимого уровня риска, особенности проведения экспертизы и мониторинга проектов на предмет целевого расходования средств, а также допустимые формы финансового обеспечения проектов.
Согласно законопроекту, институты развития и координирующие их работу органы в течение 45 дней должны будут согласовать методику оценки рисков реализации инновационного проекта. Точный список институтов развития пока утверждается.
Ранее Минэкономразвития разработало закон о «праве на риск», который снимает вопросы по стандартизации подходов к венчурному финансированию и предусматривает портфельный подход, когда комплексная оценка совокупности инвестиционных проектов формирует «толерантность» к неудачным инвестициям и риску. «Сейчас допустимая для сложных инновационных проектов неудача может расцениваться как нецелевое использование средств. Это приводит к тому, что многие рискованные, но по-настоящему новаторские проекты реализуются нашими соотечественниками за рубежом», — цитирует «
Единые правила проведения экспертизы проектов и мониторинга их реализации предусматривают, что основанием для завершения контроля может стать в том числе банкротство получателя, отчет о полном расходовании средств господдержки и выход института развития из проекта. Также закрепляется приоритет использования финансовых средств на достижение стратегических задач вне зависимости от наличия более эффективных направлений. Представители институтов развития отмечают, что новые нормы позволят повысить прозрачность оценки их работы.
Ранее Тарасенко заявила, что анонсированная российскими властями реформа институтов развития повлияет, в том числе, на рост венчурного рынка и в конечном итоге увеличит уверенность инвесторов в высокотехнологических проектах
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