Политологи: как сложатся отношения РФ и Беларуси в 2021 году

Александру Лукашенко в качестве президента Белоруссии невыгодна дальнейшая интеграция с Россией. А возможный приход к власти оппозиции, в свою очередь, не повлечет за собой аннулирование договора о Союзном государстве. Политологи Дмитрий Болкунец и Владимир Брутер в беседе с URA.RU дали свои прогнозы взаимоотношений двух стран в новом году.

Сценарий 1. Лукашенко у власти

«С Лукашенко никаких перспектив по углублению интеграции точно не будет. Это пройденный этап, и Москва уже сделала определенные выводы», — заявил Болкунец. По его словам, Кремль уже предпочитает встречам с Лукашенко на высшем уровне его переговоры с другими представителями страны. Что говорит о неготовности России к диалогу.

«Перспектив дальнейшей интеграции в рамках договора на данный момент нет. Для этого Лукашенко нужно для начала решить внутренние проблемы. Что касается вмешательства России во внутреннюю жизнь Белоруссии, то оно как было ограниченным, так ограниченным и остается. Россия ждет, что Белоруссия сама сформулирует подходы к решению этой проблемы», — подчеркнул Брутер. Политолог добавил, что Россия ждет, что Белоруссия сама сформулирует подходы к решению этих проблем.

Сценарий 2. Беларусь получает нового президента

«После ухода Лукашенко из политики будет проведена некая ревизия российско-белорусских отношений. Потому что договор о Союзном государстве в настоящее время не работает, и в том виде, в котором он существует, его будет тяжело реализовать», — рассказал Болкунец. Политолог добавил, что в случае смены власти в Белоруссии, новое правительство не собирается лоббировать антироссийскую политику. А проевропейскую позицию одного из лидеров протеста Светланы Тихановской Болкунец объяснил бездействием Москвы во время протестов в соседнем государстве.

«Дело в том, что никто на Западе не собирается разрушать экономические связи Белоруссии и России. Но, если они смогут взять власть, они сделают все возможное, чтобы эти экономические связи были бы за счет России, а не за счет интеграции», — заявил Брутер. По его словам, таких же планов придерживался Запад во время переворота на Украине, однако в последствии эта схема была разрушена.