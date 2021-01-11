Легендарный вор в законе рискует сесть почти на 20 лет

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Судебное заседание по уголовному делу бывшего директора
Серик Джаманаев может быть заключен на 19 лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
новость из сюжета
Противостояние воров в законе

Первого вора в законе в Казахстане Серика Джаманаева могут лишить свободы на 19 лет из-за деятельности созданной им ОПГ. Соответствующее наказание запросил прокурор на заседании суда в Алматы (Казахстан).

«Окончательно прошу назначить наказание в виде 19 лет лишения свободы», — приводит казахстанский портал Tengrinews.kz слова прокурора. Обвинение просит конфисковать у Джаманаева имущество. Прокурор подчеркнул, что такое наказание нужно назначить за опасный рецидив преступления. Кроме этого, он потребовал взыскать с Джаманаева почти 90 000 рублей, чтобы компенсировать ущерб потерпевшим.

Джаманаев обвиняется в создании организованной преступной группировки, в которой преступники занимаются вымогательством. Полиция ранее задерживала членов группировки с изъятием оружия и денег. Прокурор отметил, что деятельность ОПГ привела к смерти человека. Джаманаев возведен в статус вора в законе в 1996 году в Сочи при поддержке авторитета Сергея Михайлова. Так он стал первым вором в законе в Казахстане. Впервые он был задержан в 17 лет за кражу. Позднее его многократно судили за разбои, хранение наркотиков и избиение людей.

Ранее конфликтолог, автор книги «Исповедь русского гангстера» Михаил Орский рассказал, что российские криминальные авторитеты будут уезжать в Турцию и Грецию. Он связал это с ужесточением законодательства против криминальных элементов.

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