Павла Бегебу освободили по УДО Фото: страница Павла Бегебы в Instagram

Бывший заместитель директора ФГУ «Южная дирекция реализации программ и проектов», обвинявшийся во взяточничестве и растрате при проведении восстановительных работ в Южной Осетии после войны 2008-го года, Павел Бегеба вышел на свободу. Об этом URA.RU сообщил его бывший адвокат Николай Ведищев.

«Он вышел по УДО. Буквально недавно» — сказал Ведищев. Адвокат уточнил, что за время тюремного срока Бегеба сменил несколько колоний.

Экс-директор «Южной дирекции» по возвращении на свободу завел страницу в Instagram, где сразу написал: «Я вернулся». У него уже есть две публикации. Первая — селфи. В подписи к фото он рассказал, что испытывает странные ощущения, находясь рядом с близкими — женой, сыном и другими родственниками. «Оказывается у меня есть все!» — подчеркнул Бегеба. Во второй публикации экс-осужденный сообщил, что выпил второй кофе дома.

URA.RU направило запрос нынешнему адвокату Бегебы Ольге Волгиной. На момент публикации новости, ответа не поступило.

Уголовное преследование Павла Бегебы началось в 2013 году. Аудиторы посчитали, что он неправомерно вписал в акт выполненных работ строку о корректировке стоимости работ и материалов на 45 млн рублей. Позднее ему было предъявлено обвинение по ч.4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в составе организованной группы в особо крупном размере). По версии следствия, помимо него в преступную группу входили еще несколько неустановленных сотрудников «Южной дирекции», а также предприниматели. Экс-директор получил девять лет колонии.