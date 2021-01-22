Россияне не захотели есть картошку экономкласса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пользователи российских соцсетей негодуют из-за картофеля экономкласса размером в 55 мм, которую собираются начать продавать в магазинах. Они вспоминают, что раньше такой мелкой картошкой кормили свиней.

Идея отменить требования по фасовке картофеля и начать продавать корнеплод размером в 35-55мм пришла из аппарата картофельного союза. Там считают, что это должно помочь сделать цены на картошку ниже на 20%.

«Я помню, мои родители такой картошкой свиней кормили, она так и называлась, «свинячья радость»… Ну что тут сказать, кроме как «хрю-хрю», — пишет пользователь twitter Магистр 691. Некоторые сравнивают картошку «экономкласса» с горохом и предполагают, что таким корнеплодом неплохо будет стрелять из рогатки.

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