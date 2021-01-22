В магазинах РФ могут появиться огурцы для бедных

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Открытие овощной ярмарки Курган, огурцы, овощная ярмарка, ценник
Россиянам предложили кривые огурцы Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В российских магазинах могут начать продавать кривые огурцы для бедных. Прямые огурцы станут для граждан «премиальными», рассказал директор Плодоовощного союза Михаил Глушков.

«Мы же в теплице не болванки штампуем: огурцы не могут быть одинаковыми. И сегодня мы готовы оставить калиброванные огурцы как некий премиальный продукт», — заявил Глушков изданию «Газета.ру».

Разница в оптовой цене огурцов при таких переменах составит 20-30%. Директор Плодоовощного союза пообещал представить предложение ведомства ритейлерам 26 января на совещании. Глушков отметил, что сети магазинов заставляют проводить серьезные различия между огурцами.

При этом некоторым покупателям не важна форма овоща. Поэтому многие пожелают, покупая огурцы, например, для салата, взять их дешевле и просто нарезать, считает директор Плодоовощного союза. Глушков выступил за то, чтобы у покупателей был выбор.

Ранее появилась информация, что в Российских магазинах могут начать продавать картофель экономкласса. Он будет значительно меньше обычного, пишет RT. За инициативу уже вступился Картофельный союз, уточняет телеканал 360. Однако пользователей российских соцсетей предложение разозлило. Они считают, что такую картошку дают на корм свиньям.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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