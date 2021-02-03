Норвегия предоставила США возможность для удара по России

Дислокация американских самолетов может стать проблемой для России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Военно-воздушные силы США укрепляют оборону с помощью Норвегии. В скором времени туда прибудут бомбардировщики B-1B Lancer. В будущем это может стать проблемой для России, сообщают норвежские военные.

«Самолеты прибудут в феврале, в зависимости от того, сколько времени потребуется на подготовку экипажей», — рассказал полковник 132 Luftving Эйвинд Гуннеруд. Его слова приводит норвежская национальная общественная телерадиовещательная организация Norsk Rikskringkasting.

Сообщается также, что самолеты прибудут из Техаса на аэродром Орланд в Норвегии. Он находится примерно в 480 километрах от Северного полярного круга, территория которого разделена между восемью странами: Норвегией, Швецией, Финляндией, Россией, США, Канадой, Данией и Исландией.

Ранее российский истребитель МиГ-31 перехватил самолет-разведчик «Флакон-20» ВВС Норвегии над Баренцевым морем. При этом нарушения границы РФ не было допущено. В декабре 2020 года российский Су-30 перехватил над Черным морем еще несколько единиц военной разведывательной техники — самолеты-разведчики США и Франции, напоминает RT.