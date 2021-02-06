В ДНР на неизвестном устройстве подорвались украинские военные

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Гражданские блокируют военную технику между Краматорском и Славянском. Украина, дым, армия, военные, солдаты, пожарище, пепелище, гарь, война
Двое украинских военных погибли при подрыве на неизвестном взрывном устройстве Фото: Карина Ванеш © URA.RU
новость из сюжета
Война на Украине

Двое украинских военнослужащих погибли при подрыве на неизвестном взрывном устройстве в Донбассе. Еще один человек получил ранения. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции объединенных сил в Facebook.

«В районе населенного пункта Марьинка во время выдвижения на позиции трое военнослужащих из состава Объединенных сил подорвались на неизвестном взрывном устройстве. От полученных ранений двое защитников погибли, за жизнь третьего борются медики», — передает сообщение телеканал 360. Обстоятельства случившегося выясняются. На месте происшествия работает руководящий состав воинской части.

Ранее стало известно, что в ДНР возобновились боевые действия по инициативе Украины. Территорию республики обстреляли впервые с июля 2020 года. Украинское министерство обороны 5 февраля также заявляло о шести случаях нарушения режима прекращения огня. Они произошли в районе Новомихайловки, сказано на сайте местного Минобороны.

Режим прекращения огня действует в ДНР с 27 июля 2020 года. Однако в январе из республики поступила информация о ранении местного жителя, пишет RT. Позже глава МИД Украины Арсен Аваков заявил о резком обострении ситуации в ДНР.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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