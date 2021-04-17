В соцсетях обвинили Андрееву в лицемерии из-за обвинения власти. «Вот и скажи это на ТВ»

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Пользователи нашли несоответствие ее личного мнения и транслируемого по работе Фото:

Пользователей соцсетей возмутили обвинения в сторону властей РФ от телеведущей «Первого канала» Екатерины Андреевой. Своим мнением они поделились в Twitter и ВКонтакте.

«Хорошо, что она не смотрит то, что сама же несет по ТВ», — пишет пользователь @radogast2. Другие также посчитали, что она высказалась слишком жестко для телеведущей, которая транслирует другую позицию по телевидению.

Ранее ведущая программы «Время» обвинила власти во лжи после полета в Турцию. Она объяснила, что правительство обещало вывезти россиян с курорта, границы с которым закрыты, но в итоге ее рейс отменили, пишут «Невские новости». По ее словам, вице-премьер РФ Татьяна Голикова и глава Ростуризма Зарина Догузова обманули людей, сообщает «Царьград». Позже она сказала, что не боится так высказываться, дополняет сайт MK.ru.

Пользователи отметили, что по телевизору она транслирует совершенно другое
Однако другие отметили, что это просто ее работа
Однако люди не верят в разницу рабочего мнения и личного
И настойчиво предлагают рассказать об этом
В этом замечают иронию ее судьбы
И советуют отдыхать на российских курортах

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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