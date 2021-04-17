В соцсетях обвинили Андрееву в лицемерии из-за обвинения власти. «Вот и скажи это на ТВ»

17 апреля 2021 в 21:08 Размер текста - 17 +

Пользователи нашли несоответствие ее личного мнения и транслируемого по работе Фото: Instagram @ekaterinaandreeva_official Пользователей соцсетей возмутили обвинения в сторону властей РФ от телеведущей «Первого канала» Екатерины Андреевой. Своим мнением они поделились в Twitter и ВКонтакте. «Хорошо, что она не смотрит то, что сама же несет по ТВ», — пишет пользователь @radogast2. Другие также посчитали, что она высказалась слишком жестко для телеведущей, которая транслирует другую позицию по телевидению. Ранее ведущая программы «Время» обвинила власти во лжи после полета в Турцию. Она объяснила, что правительство обещало вывезти россиян с курорта, границы с которым закрыты, но в итоге ее рейс отменили, пишут «Невские новости». По ее словам, вице-премьер РФ Татьяна Голикова и глава Ростуризма Зарина Догузова обманули людей, сообщает « Царьград ». Позже она сказала, что не боится так высказываться, дополняет сайт MK.ru . Пользователи отметили, что по телевизору она транслирует совершенно другое Twitter Однако другие отметили, что это просто ее работа ВКонтакте Однако люди не верят в разницу рабочего мнения и личного ВКонтакте И настойчиво предлагают рассказать об этом ВКонтакте В этом замечают иронию ее судьбы ВКонтакте И советуют отдыхать на российских курортах ВКонтакте Подписывайтесь на URA.RU в Google News и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.