Пользователи нашли несоответствие ее личного мнения и транслируемого по работеФото: Instagram @ekaterinaandreeva_official
Пользователей соцсетей возмутили обвинения в сторону властей РФ от телеведущей «Первого канала» Екатерины Андреевой. Своим мнением они поделились в Twitter и ВКонтакте.
«Хорошо, что она не смотрит то, что сама же несет по ТВ», — пишет пользователь @radogast2. Другие также посчитали, что она высказалась слишком жестко для телеведущей, которая транслирует другую позицию по телевидению.
Ранее ведущая программы «Время» обвинила власти во лжи после полета в Турцию. Она объяснила, что правительство обещало вывезти россиян с курорта, границы с которым закрыты, но в итоге ее рейс отменили, пишут «Невские новости». По ее словам, вице-премьер РФ Татьяна Голикова и глава Ростуризма Зарина Догузова обманули людей, сообщает «Царьград». Позже она сказала, что не боится так высказываться, дополняет сайт MK.ru.
Пользователи отметили, что по телевизору она транслирует совершенно другое
Twitter
Однако другие отметили, что это просто ее работа
ВКонтакте
Однако люди не верят в разницу рабочего мнения и личного