Катя Клэп рассказала, что старается больше двигаться и не переедать Фото: Instagram Кати Клэп

Блогер Катя Клэп (Екатерина Трофимова) придумывает для себя дела, чтобы больше двигаться и снижать вес к лету. Одновременно с этим блогер не пользуется весами. Об этом Катя Клэп рассказала в Instagram.

«Стараюсь жрать меньше и находить дела, чтобы куда-то ходить и больше двигаться. За цифрой веса не слежу. Не хочу РПП (расстройство пищевого похудения, — прим.ред.)», — написала блогер в stories. Катя Клэп отметила, что в прошлом году не пыталась снижать вес к лету, так как заедала стресс.

Клэп также спросила подписчиков, начали ли они прилагать усилия, чтобы улучшить фигуру. Более 60% подписчиков ответили отрицательно.

Ранее Катя Клэп рассказывала подписчикам о комплексах из прошлого. Блогер призналась, что много лет ощущала дискомфорт из-за лишнего веса, темных кругов под глазами и шрамов от акне.