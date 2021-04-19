Федерация бокса России (ФБР) планирует в два раза увеличить число занимающихся боксом в Уральском федеральном округе. Чтобы выполнить задачу, организация разработает для УрФО план развития бокса на ближайшие четыре года. Решение о подготовке документа было принято на совещании дирекции и региональных руководителей ФБР, которое прошло в Магнитогорске под руководством генерального секретаря федерации Кирилла Щекутьева.
«Перед Федерацией бокса России стоит задача увеличить количество занимающихся боксом в два раза за четыре года. Для этого необходимо в кратчайшие сроки сформировать рабочую группу, разработать целевую программу развития нашего вида спорта для каждого из субъектов, учитывая особенности регионов. В наших силах вырастить новых чемпионов, которыми будет гордиться вся Россия», — цитирует Кирилла Щекутьева пресс-служба Федерации бокса России.
В совещании приняли участие руководители пяти региональных федераций бокса, относящихся к Уральскому федеральному округу. Руководитель Федерации бокса России в УрФО Дмитрий Дягилев отметил, что сейчас в округе более 35 тысяч человек занимаются боксом, 11 тысяч тренируются в детских спортивных школах.
«Я очень рад, что Уральский федеральный округ показал хорошие результаты. Будем стремиться к улучшению этих показателей в несколько раз. Мы усилим программу популяризации бокса развитием детско-юношеского и студенческого бокса, предложениями по развитию женского бокса и увеличением количества проводимых мероприятий. Также мы обратим внимание на предложения по внедрению новых программ, таких как „Сельский тренер“, чтобы вырастить новое поколение лучших спортсменов в округе», — отметил Дягилев.
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