Боксеры поставили масштабную задачу перед регионами Урала. Ее будут выполнять по специальному плану

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Совещание спортивных функционеров прошло в Магнитогорске Фото:

Федерация бокса России (ФБР) планирует в два раза увеличить число занимающихся боксом в Уральском федеральном округе. Чтобы выполнить задачу, организация разработает для УрФО план развития бокса на ближайшие четыре года. Решение о подготовке документа было принято на совещании дирекции и региональных руководителей ФБР, которое прошло в Магнитогорске под руководством генерального секретаря федерации Кирилла Щекутьева.

«Перед Федерацией бокса России стоит задача увеличить количество занимающихся боксом в два раза за четыре года. Для этого необходимо в кратчайшие сроки сформировать рабочую группу, разработать целевую программу развития нашего вида спорта для каждого из субъектов, учитывая особенности регионов. В наших силах вырастить новых чемпионов, которыми будет гордиться вся Россия», — цитирует Кирилла Щекутьева пресс-служба Федерации бокса России.

В совещании приняли участие руководители пяти региональных федераций бокса, относящихся к Уральскому федеральному округу. Руководитель Федерации бокса России в УрФО Дмитрий Дягилев отметил, что сейчас в округе более 35 тысяч человек занимаются боксом, 11 тысяч тренируются в детских спортивных школах.

«Я очень рад, что Уральский федеральный округ показал хорошие результаты. Будем стремиться к улучшению этих показателей в несколько раз. Мы усилим программу популяризации бокса развитием детско-юношеского и студенческого бокса, предложениями по развитию женского бокса и увеличением количества проводимых мероприятий. Также мы обратим внимание на предложения по внедрению новых программ, таких как „Сельский тренер“, чтобы вырастить новое поколение лучших спортсменов в округе», — отметил Дягилев.

Кирилл Щекутьев возглавил Федерацию бокса России в начале 2021 года
Фото:
В совещании приняли участие руководители пяти региональных федераций бокса УрФО
Фото:

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...