В Кремле ответили, когда россияне почувствуют подъем экономики

Россияне почувствуют прекращение падения доходов в течение этого года. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Меры руководства страны и правительства позволят минимизировать последствия кризиса, но полностью избавить от них нас эти меры не могут. Работа ведется, падение минимизировано, во многих странах ситуация хуже. Рассчитываем, что в течение этого года падение подобное удастся остановить», — заявил он журналистам во время конференц-колла.
Ранее Песков сообщал, что пандемия коронавируса имела неблагоприятные последствия для мировой и российской экономики. Так, в России, например, увеличилось число бедных граждан.
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