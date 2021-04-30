В Кремле ответили, когда россияне почувствуют подъем экономики

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Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Москва, песков дмитрий
В Кремле надеются на подъем в течение этого года Фото:
новость из сюжета
Экономический кризис 2020

Россияне почувствуют прекращение падения доходов в течение этого года. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Меры руководства страны и правительства позволят минимизировать последствия кризиса, но полностью избавить от них нас эти меры не могут. Работа ведется, падение минимизировано, во многих странах ситуация хуже. Рассчитываем, что в течение этого года падение подобное удастся остановить», — заявил он журналистам во время конференц-колла.

Ранее Песков сообщал, что пандемия коронавируса имела неблагоприятные последствия для мировой и российской экономики. Так, в России, например, увеличилось число бедных граждан.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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