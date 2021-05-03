ВСУ открыли огонь из минометов вопреки договоренностям

Войска Украины 3 мая дважды обстреляли территории самопровозглашенной ЛНР из минометов и гранатометов. Об этом сообщил источник в Центре по контролю режима прекращения огня в Донбассе.
«3 мая зафиксировано два нарушения режима прекращения огня», — цитирует РИА «Новости» сообщение источника. Он отметил, что ВСУ открывали огонь из минометов и гранатометов. При этом 2 мая режим прекращения огня не нарушался.
Сейчас специальные службы оценивают разрушения, нанесенные ВСУ. Эксперты подсчитывают число погибших среди мирного населения, добавил источник.
Ранее войска Украины открывали огонь по окраинам Донецкого аэропорта. Тогда калибр используемого оружия ВСУ достигал 112 миллиметров. За несколько часов 3 мая выпустили 16 мин, сообщает RT. Режим прекращения огня введен в Донбассе 27 июля 2020 года.
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