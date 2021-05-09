Вассерман предложил наказывать иностранных политиков

Он предложить объявлять их в розыск Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Иностранных политиков, публично искажающих действия СССР и фашисткой Германии во времена Второй мировой войны, нужно объявлять в международный розыск. Об этом заявил многократный победитель интеллектуальных телеигр Анатолий Вассерман.

«Одной из мер противодействия политическому искажению — отождествлению целей и действий СССР и нацистской Германии — со стороны иностранных политических деятелей может стать объявление их в международный розыск со стороны России. Считаю, такая мера позволит убедительно донести до всего мира позицию нашей страны», — цитирует МК.RU Анатолий Вассерман. Эрудит отметил, что попытки официальных лиц определенных стран искажать определенные факты, нацелены на оправдание структур, которые оказывали содействие Германии во время войны.

Ранее, Вассерман предлагал вернуть деньги людям, которые потеряли вклады времен СССР. Он заявил о необходимости властей компенсировать потери людей из-за либерализации цен, создания «дикого» рынка, в которых, по его мнению, было виновато правительство.