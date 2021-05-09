Пушков заявил о желании Байдена вернуть Россию в 90-е года

Президент США Джо Байден мечтает о России 90-х годов. Об этом заявил член Совета федерации от Пермского края Алексей Пушков.
«Байден мечтает о России 90-х, то есть о России зависимой и угодливой, похожей на Украину. Но Россию туда не вернуть: это в прошлом», — сказал Пушков. Сенатор посоветовал американскому лидеру «перестать мечтать» и отметил, что надежды Байдена не оправдаются.
Ранее Пушков раскритиковал граждан Болгарии, предрекших России проигрыш в случае войны с НАТО. Он также комментировал слова пресс-секретаря Белого дома Дженнифер Псаки о стремлении США снизить градус напряженности в отношениях с Москвой, передает «Национальная служба новостей». Сенатор посчитал, что слова Псаки не совместимы с действиями США по размещению военного контингента в соседних с РФ странах.
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