«РГ»: как изменится стоимость квартир летом

Отмена льготной ипотеки не повлияет на цены Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Стоимость жилья в России продолжит расти. Об этом заявила совладелец инвестиционной компании Garnet Екатерина Сивова.

«Ни первичное, ни вторичное жилье не подешевеет. Одна из причин на поверхности — дорожают строительные материалы. Прежде всего бетон и металл. Поэтому стоимость недвижимости продолжит расти, но уже не так резко, как в 2020-м», — передает ее слова «Российская газета».

По итогам нынешнего года «первичка» в Москве вырастет в цене примерно на 10-15%, а «вторичка» прибавит около 10%. Гендиректор центра недвижимости «Квадрат» Павел Антонин полагает, что даже отмена льготной ипотеки не поможет снизить цены. Эксперты считают, что для стимулирования продаж застройщики будут завлекать россиян разными спецпредложениями. Например, предлагать при покупке квартиры машино-место в подарок.

В начале мая специалисты кредитных организаций предупреждали, что скоро ставки по ипотеке на новостройки могут вырасти до 8,5%, а на квартиры во вторичном жилом фонде — до 10%. Помимо этого, аналитики в сфере недвижимости предрекли сокращение одобрений по ипотеке на 10%.