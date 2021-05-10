Россия обвинила США в создании биологического оружия

США помогает другим странам в проектах по созданию биологического оружия. С таким заявлением выступил первый заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Аверьянов.
«В последние годы США и их союзники по НАТО значительно активизировали биологические исследования во многих государствах мира. Для каждой страны США разрабатывают индивидуальные планы работ <…> в первую очередь военного назначения», — заявил чиновник в интервью РИА «Новости».
Делается это под видом программ мирного сотрудничества, таких как «Глобальное партнерство по нераспространению оружия массового уничтожения» и другие. Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявлял, что Вашингтон открывает лаборатории по созданию биооружия у самых границ России.
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