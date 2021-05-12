Кандидат наук заявил о вирусах, ведущих к новой пандемии

На микрочастицах пластика образуются новые микробы и вирусы Фото: Денис Моргунов © URA.RU

На частицах микропластика, который быстро переносится водными и воздушными потоками по всему миру (поэтому он уже есть и на Эвересте, и в Марианской впадине), могут образовываться новые микробы и вирусы, близкие к штамму коронавируса, которые приведут к новой пандеми. Об этом в беседе с URA.RU рассказал автор книги «Микропластик в окружающей среде. Нарастающая проблема планетарного масштаба», старший научный сотрудник института водных проблем РАН, кандидат географических наук Василий Казмирук.

«Они (вирусы, микробы) живут на этой частице (микропастика), они ей питаются, потому что есть углерод. Поскольку эти элементарные организмы живут на мелкой частице рядом, происходит горизонтальный перенос генов между ними, и образуются микробы, на которые не действуют антибиотики. Сколько их образуется, и насколько они опасны — не известно. Образуется что-то близкое к какому-нибудь штамму коронавируса», — подчеркнул Казмирук.

Кроме того, отметил кандидат наук, микрочастицы, могут влиять на всю окружающую среду на молекулярном и генетическом уровне. «Нарастает эта проблема. Дело в том, что пластик разлагается тысячи лет, а каждый год производится пластика больше, чем стали в мире и перерабатывать его никто не может. Он в принципе не разлагается до тех веществ, из которых был создан. Он распадается на микрочастицы, на наночастицы, которые потом проникают везде и это влияет и на молекулярном уровне, и на генетическом уровне», — подчеркнул он. Только за сутки, кроме пластиковых бутылок и упаковки, ведущих к гибели обитателей (рыбы, морские котики застревают в бутылках), в водные объекты попадают миллиарды микрочастиц. «В помещении, в кубическом метре воздуха, до 30 частиц микропластика летает. Мы в этом всем живем», — отметил Казмирук.

Ранее вице-премьер по вопросам сельского хозяйства и экологии Виктория Абрамченко заявила о том, что в России могут запретить производить ватные палочки и одноразовую посуду из не перерабатываемого и трудно перерабатываемого пластика. Над инициативой идет работа в правительстве.