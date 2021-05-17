Киберэксперт предупредил россиян о слежке через телевизор

Современные телевизоры могут записывать разговоры россиян или снимать видео с их участием. Таким мнением поделилась менеджер по развитию бизнеса группы ИБ-компаний Angara Анна Михайлова.
«В случае заражения вредоносным программным обеспечением зловред может запускать запись голоса или видео, а также передавать злоумышленникам персональные данные, которые вы оставляли при регистрации в приложениях Smart TV», — рассказала она изданию «Прайм». Понять, что телевизор следит за вами, можно с помощью истории его исходящего трафика. По словам специалиста, транспортными протоколами могут являться UDP, TCP и HTTPS. Сообщается также, что слежка может быть доступна на устройствах с микрофоном (есть функция распознавания голоса), видеокамерой на ТВ и встроенной операционной системой.
Однако Михайлова отметила, что злоумышленники используют такой метод слежки редко — например, при целенаправленных атаках, для промышленного шпионажа или шантажа. Любое IoT-устройство (от умных часов до умного дома — прим. URA.RU) может стать жертвой массового заражения, резюмировала киберэксперт.
В конце марта стало известно, что в США разрабатывается система для слежки за автомобилями по всему миру, включая Россию, пишет Vse42.ru. Потенциальным пользователем программы является американское правительство. Отмечается, что программа сможет видеть все машины, оборудование которых имеет выход в интернет.
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