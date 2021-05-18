В Кремле дали совет уволенным из-за Навального москвичам

СМИ сообщили об увольнениях в московском метрополитене после митингов в поддержку Навального Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Митинги Навального

Уволенным москвичам, которые регистрировались на сайте Алексея Навального, следует обратиться в прокуратуру. Такой совет дал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

Ранее издание «Открытые медиа» сообщило, что после апрельских акций в поддержку осужденного Навального из Московского метрополитена уволили около 40 сотрудников. Причем некоторых из них якобы за регистрацию на сайте блогера. Журналисты поинтересовались у Пескова, насколько законны такие увольнения.

«Скорее, это вопрос, который находится в прерогативе работодателя. И здесь главное — это вопрос соответствия Трудовому кодексу. Если там есть нарушения Трудового кодекса, если граждане считают, что нарушения имеют место быть, то граждане вольны обращаться в прокуратуру», — посоветовал Песков.

Несогласованные акции проходили 21 апреля, напоминает RT. Перед митингами соратники Навального сообщили, что для поддержки блогера можно зарегистрироваться на его сайте.