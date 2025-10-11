Baza: в Махачкале произошла перестрелка при продаже авто

В Махачкале покупатель выстрелил в ногу продавцу подержанного авто
В Махачкале покупатель выстрелил в ногу продавцу подержанного авто

В центре Махачкалы произошла стрельба: между двумя мужчинами разгорелся конфликт при продаже автомобиля. Об этом сообщают telegram-каналы.

Покупатель, купивший подержанное авто, выследил продавца и выстрелил ему в ногу. После выстрела между мужчинами завязалась драка, однако прибывшие на место происшествия сотрудники полиции разняли противников, пишет telegram-канал Baza.

Покупатель, узнав, что приобретенная им Toyota Camry была в аварии, выследил продавца и выстрелил ему в ногу. «База». Покупатель приобрел автомобиль под обещание, что машина не была битой и крашеной. После сделки выяснилось, что авто попадало в аварии. Стороны договорились, что продавец компенсирует часть денег, но позже он перестал выходить на связь.

