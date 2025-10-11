В Татарстане в ДТП погибли мужчина и двое детей

Водитель и двое детей погибли в результате ДТП на автодороге Псеево — Крынды в Агрызском районе Татарстана. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры республики.
«В результате ДТП водитель легкового автомобиля и два пассажира (мальчики 2012 и 2007 годов рождения) скончались», — говорится в сообщении telegram-канала прокуратуры. Предварительная установка причин аварии указывает на то, что водитель автомобиля Volkswagen Polo выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем «Валдай».
На место происшествия незамедлительно выехал прокурор Агрызского района Александр Непомнящий для координации работы следственных органов. Прокуратура района берет под особый контроль ход процессуальной проверки по данному инциденту. Специалисты начинают расследование обстоятельств трагедии, унесшей жизни трех человек, двое из которых являются несовершеннолетними.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.