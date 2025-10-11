Луна встретится с Юпитером: как увидеть главное астрономическое событие октября

В понедельник, 13 октября, любители космоса смогут наблюдать одно из самых красивых небесных зрелищ осени — сближение Луны с Юпитером. В этот вечер два самых ярких объекта ночного неба окажутся рядом в созвездии Близнецов, образовав эффектную пару, заметную невооруженным глазом. О том, когда ждать сближения Луны и Юпитера — в материале URA.RU.
Когда Луна сблизится с Юпитером
Максимальное сближение Луны и Юпитера произойдет 13 октября в 01:31 по московскому времени, когда расстояние между ними составит 4°18' (это угловое расстояние на небе — примерно ширина восьми лунных дисков, прим. ред.), а затем — в 02:49 по Москве, сократившись до 4°11'. Так что наблюдать это явление лучше всего поздним вечером 13 октября и в начале ночи 14 октября, когда оба светила будут заметны высоко над горизонтом.
В этот день освещенность Луны составит около 58%, что сделает ее яркой, но не настолько ослепительной, чтобы скрыть соседство с Юпитером. Газовый гигант будет легко различим справа или чуть выше лунного диска — в зависимости от вашего местоположения.
Лучшие условия для наблюдений — ясное небо вдали от городских огней. Взглянув на восточную часть неба после полуночи, вы увидите оба светила в созвездии Близнецов. Даже обычный бинокль позволит рассмотреть детали: кратеры на Луне и крошечный диск Юпитера с его четырьмя галилеевыми спутниками — Ио, Европой, Ганимедом и Каллисто.
Что означает сближение Луны и Юпитера
Астрономическое сближение — это не физическое приближение тел в пространстве, а оптический эффект: Луна и Юпитер просто оказываются на одной линии зрения с Земли. На самом деле их разделяет почти 700 миллионов километров.
Тем не менее, такие явления привлекают внимание не только астрономов, но и любителей астрологии вот уже тысячи лет. В древности сближения Луны с планетами считались знаками судьбы.
Современная астрономия рассматривает эти события лишь как возможность для наблюдений и фотографий: даже смартфон, установленный на штатив, способен запечатлеть Луну и Юпитер в одном кадре.
Как увидеть сближение Луны и Юпитера
Для того, чтобы лично увидеть сближение космических тел:
- Выберите место вдали от городских фонарей. Чем темнее небо, тем лучше будет виден Юпитер.
- Смотрите на восток — примерно с 1:00 до 3:00 по Москве 14 октября.
- Используйте бинокль: с ним вы сможете различить спутники Юпитера и яркие кратеры на Луне.
- Сделайте фото — режим «ночного неба» или съемка с выдержкой даст лучший результат.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.