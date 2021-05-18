Россиян предупредили о массовом закрытии фитнес-клубов

Около 10% фитнес-клубов могут закрыться в России до конца 2021 года. Об этом заявила президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии (АОФИ) Ольга Киселева.
«Клубы, которые только начали поднимать голову после локдауна и приближаться к показателям 2019 года, в случае застойного лета могут не выжить. В группе риска — маленькие, несетевые проекты. Но и крупные компании вынуждены оптимизировать сейчас свои неэффективные филиалы», — передают слова эксперта «Известия».
По словам Киселевой, в мае недобор объема выручки составит 10% относительно аналогичного периода 2019 года. В индустрии фитнеса полагают, что клубы как минимум до конца года продолжат рассчитываться с долгами, накопившимися за время локдауна. Также спортивные организации столкнулись с резкой нехваткой сотрудников. Основная часть тренеров уволилась во время локдауна и после него — люди перешли в другие сферы деятельности.
Деятельность фитнес-клубов была приостановлена с 28 марта по 19 июня 2020 года из-за пандемии коронавируса. Многие владельцы жаловались на тяжелое финансовое положение.
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