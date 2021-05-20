Глава МИД Украины назвал условие встречи Путина и Зеленского

Украинский президент Владимир Зеленский может встретиться с российским лидером Владимиром Путиным только в том случае, если речь будет идти о войне в ДНР и о Крыме, с утратой которого украинская власть не смирилась. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
«Я не работаю ни в секции гороскопов, ни прогнозов погоды, поэтому не могу ставить конкретные дедлайны. В России все решает Владимир Путин, и встречаться нужно с ним. Мы не будем встречаться с Путиным для того, чтобы не говорить о Донбассе и Крыме», — пояснил он в интервью на украинском радио «Новое время».
Глава МИД добавил, что переговоры лидеров двух стран состоятся, если Киев удостоверится, что будут обсуждены ключевые для Украины вопросы, дополняет RT. По словам украинского министра, переговоры по вопросу встречи лидеров идут тяжело.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что переговоры о встрече Путина и Зеленского ведутся. По его словам, есть наброски возможных тем к обсуждению. Зеленский тоже сообщил, что обе страны начали переговоры по организации встречи, пишет издание «
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