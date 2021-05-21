Зеленский продлил санкции против россиян

Украина продлила санкции против граждан РФ и ряда российских компаний. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский
«В соответствии со статьей 107 Конституции Украины постановляю: ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 мая 2021 „О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)“ (прилагается). Настоящий Указ вступает в силу со дня его опубликования», — сообщается на сайте офиса Зеленского.
Санкции, в частности, продлены в отношении лидеров самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Дениса Пушилина и Леонида Пасечника, а также главы Крыма Сергея Аксенова. Среди компаний, в отношении которых приняты санкции, находятся телеканалы НТВ, Первый канал, ВГТРК.
Ранее секретарь Совета безопасности Украины Алексей Данилов сообщил, что на Украине продлевают санкции против России, сообщает телеканал 360. На данный момент в их санкционный список входит 80 российских компаний. Эта мера предусматривает блокировку активов, ограничение торговых операций, полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины. Также 20 мая в Министерстве культуры и информационной политики Украины сообщили, что три российских актера — Мария Миронова, Игорь Петренко и Игорь Копылов — внесены в «черный список», как представляющие угрозу национальной безопасности этой страны, передает «Национальная служба новостей».
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