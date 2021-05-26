В соцсетях взбесились из-за зон для привитых в ресторанах. «А это уже расизм»

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Праймериз
В социальных сетях не хотят появления специальных зон для привитых Фото:
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Коронавирус COVID-19

Пользователи социальных сетей разозлило предложение мэра Москвы Сергея Собянина ввести в ресторанах зоны для посетителей, прошедших вакцинацию от коронавируса. Они обвинили его в расизме и считают, что главой столицы должен заняться суд.

Собянин ранее предложил делать в ресторанах специальные зоны для посетителей, поставивших вакцину от коронавируса. По мнению политика, «свободные от COVID зоны» помогут избежать ограничений в будущем.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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