В социальных сетях не хотят появления специальных зон для привитых
новость из сюжетаКоронавирус COVID-19
Пользователи социальных сетей разозлило предложение мэра Москвы Сергея Собянина ввести в ресторанах зоны для посетителей, прошедших вакцинацию от коронавируса. Они обвинили его в расизме и считают, что главой столицы должен заняться суд.
Собянин ранее предложил делать в ресторанах специальные зоны для посетителей, поставивших вакцину от коронавируса. По мнению политика, «свободные от COVID зоны» помогут избежать ограничений в будущем.
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