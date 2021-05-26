Собянин предложил создать особые зоны в ресторанах

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Мэр Москвы предложил оборудовать зоны в ресторанах для посетителей с прививкой от COVID-19 Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В московских ресторанах могут появиться специальные зоны, в которые будут пускать посетителей, прошедших вакцинацию от коронавируса. С таким предложением выступил столичный мэр Сергей Собянин на встрече с предпринимателями в «Бизнес.Технограде» на ВДНХ.

«Делайте свободную зону от COVID у себя в ресторане, где люди с прививками находятся. <…> Чтобы в дальнейшем не было ограничений, надо себя обезопасить. Для этого все есть», — цитирует сайт MK.RU заявление Собянина.

Мэр Москвы напомнил, что из-за коронавирусных ограничений, столица РФ потеряла значительную часть иностранных туристов. Это, по словам Собянина, стало серьезной проблемой для сфер услуг, торговли и общепита. Также градоначальник пообещал рассмотреть предложения бизнесменов о том, чтобы надзорные ведомства не сразу штрафовали заведения, а сначала проводили профилактику и выносили предупреждения.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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