В Подмосковье нашли зарезанную семью из четверых человек

По версии оперативников, убийство совершил отец семейства (архивное фото) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В подмосковном городе Щелково нашли тела двух детей и двух взрослых. У детей обнаружены множественные колото-резаные раны, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили правоохранительные органы.

«ЧП произошло в доме №22 Богородского микрорайона города Щелково. Там правоохранители обнаружили гниющие останки 17-летней девушки, ее младшей сестры, матери и отца. На телах всех трех — следы ножевых ранений», — передаёт «Пятый канал».

Отмечается, что семью убили около месяца назад. По версии правоохранительных органов, отец семейства не смог или не захотел прятать тела, а потому прожил с ними еще несколько недель. Позже покончил жизнь самоубийством.

Ранее житель Красноярска обвинили в жестоком убийстве из-за ревности своей сожительницы и ее приятеля. Мужчина 62 лет добровольно пришел в отделение полиции и признался в содеянном, пишет « Федеральное агентство новостей».