Челябинск стал рекордсменом по числу «пьяных» преступлений. Отличился Курган

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Группа реагирования охранного предприятия Дельта. Челябинск, арест, вор, нарушитель, наручники, задержание
Специалисты по безопасности проанализировали статистику вызовов за три года Фото:

Челябинск занял второе место в рейтинге российских городов, в которых совершается максимальное число преступлений в состоянии опьянения. Обратная ситуация сложилась в Кургане — там таких инцидентов выявили меньше всего. К такому выводу пришли специалисты компании «Delta Системы безопасности», проанализировав статистику за 2019—2021 годы.

«Проанализировали более 100 тысяч тревожных вызовов за 2019, 2020 и 2021 года и увидели закономерность, что ежегодно число правонарушений, совершаемых лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения, — растет. Лидирует по количеству правонарушений данного типа неизменно Санкт-Петербург. Второе место в этом рейтинге делят Москва и Челябинск», — цитирует РИА «Новости» сообщение аналитиков.

В Петербурге рост «пьяных» правонарушений в 2020 году составил 23% по отношению к 2019 году. За пять месяцев 2021 года таких случаев — около 20% от всех правонарушений. В 2020 году в Москве рост числа происшествий в состоянии опьянения составил 26% (по сравнению с 2019-м), а в Челябинске — всего 2%. На третьем месте рейтинга расположилась Самара. Замыкают пятерку «самых пьяных» городов Нижний Новгород и Казань. Самыми «трезвыми» же оказались Смоленск, Уфа, Калуга, Тамбов и Курган.

Накануне Генпрокуратура РФ распространила информацию о состоянии преступности в Челябинской области. По данным за январь—апрель 2021 года выяснилось, что Южный Урал занял третье место в списке российских регионов, жители которых имеют максимальные шансы стать жертвой грабежа или разбоя.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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