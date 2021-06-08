Медведь вышел на улицы подмосковного поселка. Видео

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Медведя засняли на камеру в поселке Клязьминское Водохранилище Фото:

В подмосковный поселок Клязьминское Водохранилище наведался медведь. Пробежку животного по улице засняла камера видеонаблюдения.

«Косолапый хищник наведался в поселок Клязьминское Водохранилище в городском округе Мытищи 8 июня», — сообщает «Пятый канал». Откуда медведь пришел и куда направился после — точно неизвестно. На записи с камеры видеонаблюдения заметно, как бурый медведь стремительно бежит вдоль дороги.

В начале лета медведи отъедаются после спячки и охотятся при любой возможности. Из-за этого они могут быть агрессивными и опасными.

В начале июня в городе Оха Сахалинской области местные жители увидели медведя, который решил покататься со снежной горки. Косолапый настолько увлекся, что не обращал внимания даже на бегающую рядом собаку, сообщает телеканал 360.

А в окрестностях города Анивы Сахалинской области медведь набросился на мужчину и едва не снял с него скальп. Мужчина притворился мертвым, чтобы спастись от разъяренного хищника, передает Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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